Les Alouettes résistent aux Lions

Les Alouettes de Montréal ont remporté un troisième match consécutif en s’imposant face aux Lions de la Colombie-Britannique 21 à 16, vendredi soir, au Stade Percival-Molson.

Les Alouettes ont ouvert la marque au deuxième quart. Vernon Adams fils a marqué deux majeurs par des faufilades lors de cet engagement, établissant au passage un record des Alouettes. En effet, Adams fils est devenu le quart-arrière ayant inscrit le plus de touchés au sol en une saison chez les Moineaux grâce à ses neuvième et dixième majeurs. La marque de huit était auparavant partagée par Antonio Pipkin (2018) et Sandy Stephens (1962).

Les Lions ont cependant répliqué par un touché, puis par deux bottés de placement pour porter la marque à 14 à 13 en faveur des Alouettes.

Au quatrième quart, Adams a lancé une passe de touché au receveur Quan Bray, qui obtenait ainsi son troisième majeur de la saison. La défensive des Alouettes a complété le travail au dernier quart, résistant à une courte poussée des Lions en fin de rencontre.

C’est une troisième victoire consécutive pour les hommes de Khari Jones, qui montrent désormais une fiche de 6-4. Ils sont confortablement installés au deuxième rang de l’Association Est.