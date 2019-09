Les Blue Jays blanchis par les Rays

Les Blue Jays de Toronto ont encaissé un cinquième revers consécutif, vendredi soir, en Floride, en s’inclinant 5 à 0 devant les Rays de Tampa Bay.

Les lanceurs des Rays n’ont accordé que deux coups sûrs aux visiteurs. C’est le releveur Peter Fairbanks (1-2) qui a obtenu le gain. En une manche et un tiers, il n’a rien donné aux frappeurs des Jays en plus de réussir deux retraits au bâton. Pour sa part, Emilio Pagan a signé son 19e sauvetage de la saison.

Sur le plan offensif, Mike Zunino a produit deux points à l’aide de son neuvième circuit de la saison, en deuxième manche. Le receveur des Rays a ainsi procuré une avance de 3 à 0 aux siens.

Avisail Garcia (double) et Austin Meadows (simple) ont produit chacun un point pour l’équipe locale.

Clay Buchholz (1-4) a encaissé le revers du côté de la formation torontoise. En six manches de travail, il a accordé quatre points, dont trois mérités, et sept coups sûrs.

Seulement 10 853 spectateurs ont assisté au match au Tropicana Field. Les billets coûtaient 7$.

Une autre victoire pour les A’s

À Detroit, les Athletics d’Oakland ont remporté par la marque de 7 à 3 un match qui avait été entamé il y a 110 jours contre les Tigers et qui avait été suspendu en raison de la pluie. La marque était alors de 2 à 2.

Chad Pinder et Stephen Piscotty ont chacun produit trois points pour les visiteurs. Pinder a claqué un circuit de deux points et un ballon-sacrifice. Pour sa part, Piscotty a réussi un simple d’un point et un double de deux points.

Cette quatrième victoire consécutive pour des Athletics leur permet de se rapprocher à un seul gain des Rays, meilleurs deuxièmes dans la Ligue américaine.