Les routes à éviter cette fin de semaine

MONTRÉAL – De nombreux travaux vont compliquer les déplacements cette fin de semaine: le pont Jacques-Cartier, l’échangeur Turcot et l’autoroute 20 est dans l’échangeur Saint-Pierre seront notamment à éviter.

Pont Jacques-Cartier/ route 134

Le pont Jacques-Cartier en direction de Longueuil/ Rive-sud (route 134 ouest) sera fermé à partir des accès de l’avenue Papineau nord et sud, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Les automobilistes pourront faire un détour via les ponts Victoria et Samuel-De Champlain ou encore le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Il est à noter qu’il n’y aura aucun accès à l’Île Sainte-Hélène/ parc Jean-Drapeau en provenance de Montréal. L’accès au pont, en direction de la Rive-sud, en provenance de l’île Sainte-Hélène demeure ouvert.

Aussi, à la fin du pont (côté Longueuil), la bretelle menant à la route 132 est/ Varennes et ouest/ La Prairie et à la rue Saint-Laurent sera fermée selon le même horaire. Un détour est prévu via le boulevard Taschereau ouest, demi-tour au boulevard Curé-Labelle pour boulevard Taschereau est.

Sur le pont en direction de Montréal (route 134 est) deux voies seront disponibles en tout temps.

À la fin du pont (côté Montréal) une voie sera disponible dans la sortie pour l’avenue De Lorimier nord et la rue Sherbrooke.

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 nord (Décarie) sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est possible via la bretelle pour la route 136 est (autoroute 720), sortie 2 (avenue Atwater) pour les rues Saint-Antoine ouest et Saint-Jacques, boulevard Décarie et rue Sherbrooke.

La bretelle menant de la route 136 ouest (autoroute 720) à l’autoroute 15 nord (Décarie) sera également fermée selon le même horaire. Le détour se fera via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest, jusqu'à la sortie 60 pour l’autoroute 13 nord, autoroute 520 est, autoroute 40 est et autoroute 15 nord/ Laval dans l'échangeur des Laurentides.

La bretelle menant de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 sud (vers l’Île-des-Sœurs, pont Samuel-De Champlain) sera aussi fermée, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Les usagers de la route pourront faire un détour via la bretelle pour la route 136 est, sortie 2 (avenue Atwater) pour la rue Saint-Jacques, jusqu’au boulevard Robert-Bourassa et autoroute 10 est (Bonaventure).

Une voie sur deux sera fermée dans la bretelle menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) à l’autoroute 15 sud, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Sur l’autoroute 15 nord (Décarie), deux voies sur quatre seront fermées entre l’échangeur et le tunnel Notre-Dame-de-Grâce, selon le même horaire.

Autoroute 20 (du Souvenir)

Dans l’échangeur Saint-Pierre, l’autoroute 20 est sera complètement fermée entre la sortie 63 (route 138 ouest, pont Honoré-Mercier) et l’entrée suivante, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour la route 138 ouest, faire demi-tour à la sortie 2 (rue Clément), route 138 est et bretelle pour l’autoroute 20 est.

Il est à noter la fermeture partielle à partir de la sortie 60 (autoroute 13, 32e Avenue) pour canaliser la circulation jusqu’à la fermeture complète.

Projet Turcot/ réseau local

Un tronçon de la rue Notre-Dame ouest sera complètement fermé, entre l’avenue de Carillon et le boulevard Monk, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Le détour se fera via les rues Saint-Rémi, Cabot et Saint-Patrick et boulevard Monk.

Le chemin Glen sera fermé, entre les rues Saint-Jacques et Sainte-Catherine, à partir du vendredi 6 septembre à 22 h, et ce jusqu’à la mi-octobre.

Échangeur autoroute 10/route 132/ pont Samuel-De Champlain à Brossard

Les bretelles menant de la route 132 est et ouest/ boulevard Marie-Victorin à l’autoroute 10 est (des Cantons-de-l’Est) seront fermées de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est prévu en direction ouest, en continuant sur le boulevard Marie-Victorin, faire demi-tour au boulevard de Rome pour rejoindre le détour en direction est via les boulevards Marie-Victorin est, Simard, Lapinière et Taschereau (route 134) et autoroute 10 est.

Sur l’autoroute 10 est, entre la fin du pont Samuel-De Champlain et le boulevard Pelletier, une voie sur trois sera fermée de jour, samedi de 5 h à 22 h et dimanche de 5 h à 22 h. Deux voies sur trois seront fermées de nuit, vendredi de 22 h à samedi 5 h, samedi 22 h à dimanche 5 h, et dimanche 22 h à lundi 5 h.