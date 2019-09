Les vigilants

Chaque semaine apparaissent des magouilles, des fraudes, des fuites, et on n’a drôlement pas l’impression que ça va s’arrêter. Comme si les croches avaient pris les devants sur les droits. Desjardins, le ministère du Revenu, Facebook et autres se font dévaliser, carotter comme des enfants d’école tout bonnement par des individus que l’on dit malveillants. Même pas des organisations, des ti-culs, des nerds qui piratent, qui hameçonnent, et quand on les trouve, ils sont rendus ailleurs et loin.

Ce qui me fascine, c’est lorsque ces gros bonnets, ces grandes maisons piratées nous mettent ensuite en garde : « Soyez vigilants ! » Je veux bien, mais ce n’est pas moi le problème, c’est vous autres qui avez stocké mon identité, mon adresse, mon numéro de téléphone et mon numéro de compte, et vous vous êtes fait piquer ensuite. Le problème, il n’est pas chez nous, il est chez vous. Que s’est-il passé ? Vous n’avez pas été vigilants ou quoi ?

JE ME RETIRE

Moi, je ne fais plus confiance à personne. Fini les achats en ligne, les échanges d’infos ou les inscriptions aux multiples détails. Les fraudeurs sont meilleurs, plus avancés, plus rusés, plus rapides. Désolé.

Tant que ce sentiment m’habitera, j’attendrai, et je ne suis pas pressé.

La GRC gère un système antifraude au Canada, mais il est surtout orienté vers la prévention, la sensibilisation du public, et non la résolution des crimes. Quand je vais acheter une paire de jeans et qu’on me demande mon adresse courriel, les oreilles me frisent. C’est non.

Il n’y a pas de police sur internet, mais des bandits, il en mouille.

