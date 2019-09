Ces muffins, ce sont les meilleurs, point final ! Je les fais depuis des années, c’est un grand classique dans ma famille et c’est la recette dont on me parle le plus. Si vous ne les connaissez pas encore, il est grand temps que vous fassiez connaissance !

Portions : 12 | Préparation : 15 min | Cuisson : 30 min

Ingrédients

1 tasse de céréales de psyllium (de type All-Bran Buds)

¾ tasse de lait

3 bananes très mûres

½ tasse de sucre

¼ tasse d’huile végétale

1 œuf

½ c. à soupe d’extrait de vanille

1 tasse de farine de blé entier

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1 c. à thé de poudre à pâte

1 c. à thé de cannelle moulue