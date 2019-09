Nouvelle tournée de Céline Dion: un spectacle bilingue pour le Québec

Céline Dion a bonifié son spectacle Courage de plusieurs chansons francophones, exclusivement pour le Québec, a révélé vendredi le concepteur de la tournée mondiale, Yves Aucoin.

«C’est un peu le casse-tête parce qu’on se retrouve à monter un spectacle de 40 chansons, a-t-il expliqué. Mais c’est important pour nous, pour elle, qu’on fasse des hits francophones.» Cette version du spectacle Courage devrait être aussi être celle présentée en Europe dans une autre portion de la tournée qui sera annoncée ultérieurement.

Quant aux anciens succès, ils seront bien sûr au rendez-vous. Parmi eux, l’incontournable My Heart Will Go On. «Impossible» de ne pas l’inclure, avoue Yves Aucoin. On aura aussi l’occasion d’entendre certains succès qui n’ont pas été chantés sur scène par la star depuis un moment.

Même si le nouvel album anglophone de Céline Dion ne sera pas lancé d’ici le début de la tournée le 18 septembre (il est prévu pour plus tard cet automne), Yves Aucoin affirme qu’il y aura des nouvelles chansons au programme. «Pas en grande quantité, mais plus qu’une», dit-il.

Il y aura aussi un moment dans le spectacle où Céline Dion sera complètement seule sur scène. «Céline avait le goût d’avoir un moment où elle peut s’exprimer de façon plus personnelle avec ses fans», soutient le concepteur.

La même équipe

Quant à ses succès déjà connu, de nouveaux arrangements ont été répétés pendant que la chanteuse et ses musiciens étaient encore en spectacle à Las Vegas, en juin dernier.

D’ailleurs, outre un nouveau guitariste, Céline Dion retrouve la même équipe qui était à ses côtés sur la Strip, avec Scott Price à la direction musicale. En tout, ce sont 14 musiciens et trois choristes qui la retrouveront.