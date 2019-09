Pas une autre commission Poitras!

Et dire que l’UPAC a été créée « pour rétablir la confiance de la population », mots qui émaillent à peu près tous les reportages d’un certain 19 février 2011.

Or, depuis octobre 2017 et les arrestations rocambolesques de Nathalie Normandeau et, 19 mois plus tard, du député Guy Ouellette, c’est l’UPAC elle-même qui a fini par miner cette même confiance de la population dans ses institutions.