Pour protéger les municipalités contre les inondations: Ottawa investit près de 50 millions $ dans les Basses-Laurentides

DEUX-MONTAGNES – Le gouvernement fédéral investit près de 50 millions $ dans les Basses-Laurentides pour protéger les municipalités et les citoyens qui ont été durement touchés par des inondations printanières ces dernières années.

Trois projets ont été retenus par Ottawa pour un total de 49,2 millions $ provenant du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes. Ils concernent les municipalités de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de Deux-Montagnes, de Boisbriand, de Saint-Eustache, Rosemère, de Pointe-Calumet, de Saint-Joseph-du-Lac et d’Oka. Celles-ci compléteront également le montage financier.

Le fédéral indique que ces projets «aideront à protéger 31 400 personnes».

Annoncés vendredi à Deux-Montagnes par le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, ces investissements «visent la construction, la réhabilitation et l’agrandissement d’actifs structurels comme des digues et des infrastructures liées à l’eau» dans les secteurs du lac des Deux Montagnes et de la rivière des Mille-Îles «afin d’améliorer la sécurité en matière de stockage de l’eau, et en matière de réseau d’aqueducs, d’égouts et d’eaux pluviales», a-t-on précisé, par communiqué.

La digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dont le réaménagement est en cours, profitera aussi de l’argent du fédéral, soit près de 20 millions $.

Le «projet consiste à construire, réhabiliter et augmenter la capacité de la digue de 5 kilomètres avec une crête à 26,5 mètres d'élévation avant le printemps 2020 ce qui permettra de remédier aux vulnérabilités actuelles de cet actif essentiel et d’assurer la protection des résidents pour les décennies à venir», a-t-on aussi mentionné.

Une fois terminés, il est prévu que ces projets aideront à protéger 31 400 personnes. Ils devraient également permettre de réduire les pertes économiques locales, le nombre de résidents sans services essentiels et le nombre de personnes directement affectées par les inondations.

«Les inondations du printemps dernier ont eu des conséquences dévastatrices pour plusieurs habitants des municipalités dans la région, a dit le ministre Champagne [...] Il est donc essentiel d’investir afin de planifier à l'avance.»

Rappelons que le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards $ sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.