Pourquoi créer une fiducie familiale en prévision d’une retraite anticipée?

Certains préretraités envisagent de créer une fiducie familiale. Ce n’est pas pour tout le monde.

Pourquoi créer une fiducie familiale ? Pour léguer un patrimoine aux enfants ou petits-enfants, même si ceux-ci ont de graves problèmes de drogue, sont inaptes à élever leur progéniture, incarcérés, immatures, pris dans une secte religieuse... Certains enfants font des pressions financières sur leurs parents âgés ou leurs grands-parents. Et la transmission du patrimoine se complique dans les familles reconstituées, ou avec des enfants d’unions différentes.

D’autant plus qu’avec l’âge, plusieurs ont une santé fragile, sont en perte d’autonomie ou frappés par une maladie grave. Le stress lié à la transmission du patrimoine est alors immense.

Il existe deux types de fiducies : entre vifs (constituant et bénéficiaires sont encore vivants) et testamentaire (la création de la fiducie survient au décès du constituant).

La fiducie est une structure où le constituant fait don de son patrimoine sans contrepartie. Une fois le transfert réalisé, il n’a plus droit de regard sur ce patrimoine, qui est désormais administré par un fiduciaire, choisi par le constituant. La plupart des fiduciaires sont comptables, gestionnaires agréés, planificateurs financiers ou un trust. Ils facturent des honoraires qui jouent entre 2 à 4 % de la valeur des actifs, soit quelques centaines à quelques milliers de dollars annuellement.

Une fiducie est normalement constituée d’actifs importants : maison, chalet, immeuble à revenus, placements (actions, obligations, etc.), terrain, voitures de luxe et œuvres d’art cotées... Meubles, automobiles, bijoux, vêtements et bibelots seront plutôt gérés par le testament.