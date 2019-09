Renaissance autrichienne

Le vignoble autrichien poursuit sa petite révolution, bien à l’est des pistes d’Innsbruck, adossé aux frontières tchèque, slovaque, hongroise et slovène. « En Autriche, rappelait avec une pointe d’humour Willi Klinger, on skie dans l’Ouest et on boit dans l’Est. » Son succès planétaire, l’industrie viticole autrichienne le lui doit en partie. Klinger occupe le poste de directeur général de l’Austrian Wine Marketing Board depuis 12 ans.

Le défi qui se dressait devant lui en 2007 était énorme ! Tant à l’interne qu’à l’externe. Il fallait d’abord convaincre les vignerons de miser à tout prix sur la qualité, pour ensuite faire oublier à des générations de consommateurs la terrible crise (vins contaminés à l’antigel) des années 1980. Klinger a vite remporté son pari : les vignerons l’ont suivi et les consommateurs n’ont pas tardé à apprendre et à propager, eux aussi, la bonne nouvelle.

Aujourd’hui, 24 % du vignoble autrichien est certifié biologique ou en voie de l’être – c’est plus que tout autre pays d’Europe. Les blaufränkisch, zweigelt et st-laurent sont passés de pâles, acides et maigres, à affriolants, frais et guillerets. Les grands vins blancs de terroir ont retrouvé leur lustre d’autrefois. Et même les terroirs moyens peuvent donner vie à un riesling ou un grüner veltliner minéral et cristallin. Parmi tant d’autres, en voici cinq bons exemples.