Tennis: Daniil Medvedev se qualifie pour sa 1re finale à l’US Open en battant Grigor Dimitrov

Daniil Medvedev, 5e mondial, s’est qualifié vendredi à l’US Open pour sa première finale de Grand Chelem en éliminant le Bulgare Grigor Dimitrov (78e) 7-6 (7/5), 6-4, 6-3 en 2h38.

« C’est pas mal... », a lâché Medvedev qui avait manifestement du mal à réaliser dans les premières minutes qui ont suivi sa victoire.

« Je suis là, en finale, en trois sets. C’est la 2e fois depuis le début du tournoi que je me qualifie en trois sets, et je suis heureux d’être en finale », a-t-il ajouté. Sur ses six matchs pour arriver en finale, le Russe en a joué quatre en quatre sets.

Puis, retrouvant peu à peu ses esprits et son humour grinçant, il a lancé « quand je suis arrivé aux États-Unis, je ne savais pas que ça se passerait aussi bien, alors je suis obligé de le dire: j’aime les États-Unis ! »

Un clin d’œil au public qui l’avait copieusement sifflé pendant deux matchs après qu’il s’était mal conduit envers un ramasseur de balles lors de son 3e tour. Depuis son mea culpa, il a retrouvé une relation plus sereine avec le public.

Le match contre Dimitrov a été équilibré durant deux sets, mais Medvedev a été meilleur sur les points importants: il a notamment transformé 5 balles de break sur les 9 obtenues, tout en en sauvant 6 sur les 9 concédées.

Le niveau de jeu s’est élevé en fin de 2e set, Medvedev marquant même des points à la volée où il est pourtant très maladroit.

Dans le 3e set, Dimitrov a levé le pied, laissant Medvedev faire le break 3-1 puis confirmer 4-1 alors que dans les deux premières manches, il avait été débreaké immédiatement après avoir pris le service de son adversaire.

Dans la foulée, le court Arthur-Ashe accueillait la seconde demi-finale entre Rafael Nadal, 2e mondial et triple lauréat à Flushing Meadows, et l’Italien Matteo Berrettini (25e) qui n’a jamais atteint ce niveau en Grand Chelem.

« Je serai comme tout le monde devant ma télé avec du popcorn évidemment », a assuré Medvedev.