Un Québécois à la Série mondiale?

À quelques semaines du début des éliminatoires dans le baseball majeur, il est intéressant de constater que deux représentants de la Belle Province, Russell Martin et Abraham Toro, risquent fort de jouer en octobre. L’un d’entre eux pourrait même ultimement remporter la Série mondiale pour devenir seulement le deuxième Québécois à accomplir un tel exploit après Éric Gagné, en 2007, avec les Red Sox de Boston.

Le vétéran Martin, des Dodgers de Los Angeles, et la recrue Toro, des Astros de Houston, font effectivement partie des équipes pouvant logiquement rêver à une conquête. Les Dodgers sont dominants dans la Ligue nationale, tandis que les Astros font partie des clubs favoris dans l’Américaine avec les Yankees de New York.

Les Dodgers tentent d’atteindre la Série mondiale pour une troisième année consécutive. Battus en cinq matchs par les Red Sox de Boston en 2018, les Dodgers avaient par ailleurs perdu en sept parties face aux Astros, il y a deux ans.

Certains imaginent déjà une reprise de la finale de 2017 avec, cette fois, deux Québécois impliqués. Même si Martin et Toro pourraient occuper des rôles de soutien avec leur équipe respective, un tel duel entre les Dodgers et les Astros susciterait assurément l’intérêt de nombreux amateurs de baseball du Québec.

Dans le cas de Gagné, il avait participé à un seul match de la finale contre les Rockies du Colorado, soit la première partie, le 24 octobre 2007.

Dans une victoire de 13 à 1, celui qu’on surnommait «Game Over» avait retiré dans l’ordre les frappeurs des Rockies en début de neuvième manche au Fenway Park pour mettre fin au match. Il avait notamment passé Brad Hawpe dans la mitaine, sur élan, pour clore le spectacle. Le releveur Jonathan Papelbon, qui était à l'époque l’homme de confiance des Red Sox comme spécialiste des fins de match, avait pour sa part obtenu des sauvetages lors des trois parties suivantes pour aider Boston à compléter le balayage.

Photo AFP

PALMARÈS

Baseball majeur : cinq prétendants au championnat

La période la plus excitante de l’année s’en vient pour les amateurs de baseball. Dès le début du mois d’octobre, les éliminatoires commenceront avec les matchs du quatrième as, communément appelés «wild card», dans la Nationale et dans l’Américaine.

Tout est possible, mais voici les cinq clubs qui semblent avoir les meilleures chances de gagner la prochaine Série mondiale.

Dodgers de Los Angeles

Présentant le meilleur dossier de la Nationale (92-50 en date du vendredi 6 septembre), les Dodgers ont inscrit 230 points de plus qu’ils en ont accordés depuis le début de la saison. Pour ce faire, ils ont déjà frappé 250 longues balles, dont 44 par Cody Bellinger. La moyenne de points mérités collective de l’équipe est par ailleurs de seulement 3,44, grâce notamment aux excellents partants Hyun-Jin Ryu, Clayton Kershaw et Walker Buehler.

Astros de Houston

Justin Verlander et Gerrit Cole constituent un incroyable duo de partants et ils pourraient jouer un rôle primordial chez les Astros lors des prochaines séries. Lors de la conquête de la formation de Houston en 2017, Verlander avait conclu les éliminatoires avec 36 manches et deux tiers passées au monticule. Il avait affiché un dossier de 4-1 et une moyenne de points mérités de 2,21. À l’attaque, Alex Bregman, Yuli Gurriel, Michael Brantley, George Springer et Jose Altuve mènent le bal, tandis que Carlos Correa sera bientôt de retour après un séjour chez les blessés.

Yankees de New York

Les Yankees misent sur de puissants frappeurs, mais aussi sur un excellent personnel de releveurs avec Aroldis Chapman, Zach Britton, Adam Ottavino et Tommy Kahnle, entre autres. Ils sont parfois dans l’ombre, mais ces artilleurs expliquent en grande partie les succès de l’équipe. La rotation partante des Yankees n’est pas si mal, mais la formation new-yorkaise n’hésitera pas à utiliser à profusion les lanceurs de relève lors des éliminatoires. Avec raison. Un autre joueur sous-estimé? DJ LeMahieu. Celui-ci mène le club autant pour les points comptés (97) que pour les points produits (90).

Braves d’Atlanta

Bâtis par le directeur général québécois Alex Anthopoulos, les Braves d’Atlanta forment un club dangereux. On a pu le constater plus tôt cette semaine lors de deux victoires en autant de matchs face aux Blue Jays de Toronto. Freddie Freeman, Ronald Acuna fils et Josh Donaldson comptent respectivement 38, 36 et 34 circuits. Au monticule, Max Fried et Mike Soroka sont des partants fiables, mais un certain manque de profondeur pourrait les empêcher de se rendre jusqu’au bout.

Nationals de Washington

La formation de Washington doit d’abord se qualifier pour le match éliminatoire de la Nationale et ensuite remporter cette fameuse partie. Advenant un tel scénario, Max Scherzer et ses coéquipiers devront être pris au sérieux. Stephen Strasburg et Patrick Corbin complètent un excellent trio de partants chez les Nationals. Anthony Rendon et Juan Soto font partie des menaces offensives du club.