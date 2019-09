Une Québécoise de huit ans rencontre son idole Rafael Nadal

Une Québécoise de huit ans a vécu un moment privilégié avec Rafael Nadal lors de la Coupe Rogers, il y a quelques semaines, à Montréal.

Camille, une jeune joueuse de tennis originaire de la ville de Québec, a eu la chance d’accompagner Nadal lors d’une de ses entrées sur le court central de la Coupe Rogers, d’ailleurs remportée par l’Espagnol.

«J’ai essayé de lui parler, mais il parlait anglais donc je n’ai pas pu lui dire des trucs. Je lui ai dit ‘I don’t know speak english’, mais lui pensait que je parlais anglais. Alors il m’a reparlé une autre fois, mais j’ai rien compris», a raconté la jeune fille au micro de TVA Sports, vendredi.

Malgré la barrière linguistique, une certaine complicité semble s’être créée entre les deux joueurs de tennis. Nadal a publié sur Instagram une photo de leur entrée sur le court. La publication a été aimée par plus de 400 000 personnes.

Le deuxième chapitre de cette belle histoire s’est déroulé le lendemain, alors que Camille tentait de faire autographier ce même cliché, embelli d’un joli cadre.

«J’ai été le voir. Il revenait de sa pratique en kart (de golf). On attendait, on attendait, et les gardes de sécurité nous ont dit que ce serait impossible de faire signer ça après les entraînements de Nadal», a mentionné Camille.

Le numéro 2 mondial l’a finalement reconnue en passant tout près et a accepté de bon cœur d’apposer son autographe sur la photo.

Aux dires de la fillette, cette aventure a beaucoup impressionné ses amis et constitue le plus beau moment de sa vie. Elle l’a d’ailleurs convaincue de continuer de jouer au tennis.