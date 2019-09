GAGNON, Yolande



Subitement le 23 août 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Yolande Gagnon.Elle laisse dans le deuil la Famille Giguère de son défunt mari André; ses enfants: France, Pierre (Pierrette Morin), Sylvie (Jean-Claude Laramée) et Manon (Jean-Claude Tremblay); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son ami de coeur Gilles March ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le vendredi 13 septembre 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h et le samedi 14 septembre 2019 dès 11h. Les funérailles seront célébrées à 14h en l'église de La Purification, 445 rue Notre-Dame à Repentigny, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.