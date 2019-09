2017, il atteint le point de non-retour

À l’aide de documents et de témoignages recueillis dans la famille et chez les professionnels entourant le tueur de masse Alexandre Bissonnette, notre Bureau d’enquête a retracé le parcours d’un individu déséquilibré qui a trop facilement déjoué le système canadien de contrôle des armes à feu pour commettre l’irréparable.

Il abandonne également sa session d’université qu’il ne considère « plus importante ».

À ce moment, il se trouve des excuses pour rester chez ses parents, dans sa chambre, où il a rapporté ses armes. Il ne veut plus dormir à l’appartement.

Du 1er janvier au 29 janvier 2017, Bissonnette s’abreuve sur internet d’histoires sur le suicide, les tueries de masse et leurs auteurs. Il regarde YouTube et écoute de la musique en lien avec des massacres.

Plus le mois de janvier avance, plus Bissonnette est stressé et anxieux que les policiers lui enlèvent ses armes. Il craint aussi que ses parents constatent qu’il ne va pas bien.