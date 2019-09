BERTHELET (née Grenier) Aline



À Laval, le mercredi 28 août 2019 est décédée à l'âge de 91 ans, Aline Berthelet née Grenier, entourée de ses proches.Épouse de feu Raymond Berthelet, femme affectueuse, elle a toujours su partager sa bonté, sa générosité et son humour en étant une épouse, une mère, une grand-mère, arrière-grand-mère et amie exceptionnelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (feu Paul Frappier) feu Danielle (Marcel Lemieux) et Dominique (Serge Boisvert) ses petits-enfants Nathalie et Sébastien Frappier, Christophe et François Lemieux, Bruno, Guillaume et Frédéric Boisvert, ses 17 arrière-petits-enfants, sa soeur Jeanne (feu Raymond Paquette) sa soeur Claire (feu Jean Chevalier) son frère Aimé, son beau-frère Jacques Berthelet (Marlene), sa belle-soeur Louise (feu Yves), de nombreux neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera le samedi 14 septembre de 11h à 16h au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées au complexe funéraire à 16h.Merci aux membres du réseau hospitalier, hôpital de St-Eustache et hôpital Cité de la Santé, et tout particulièrement à Suzanne Brousseau, dame de compagnie, pour sa présence et son dévouement.Des dons à Parkinson Québec seraient appréciés.