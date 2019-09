LANGLOIS ROMAN, Rita



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 août 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Rita Roman Langlois, épouse de M. Gérard Langlois.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 14 septembre 2019 à 11h, en l'église Saint-Athanase, 500, 1ère Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu, (secteur Iberville), QC, J2X 3B2. La famille recevra les condoléances à compter de 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu).450-359-0990 www.lesieuretfrere.com