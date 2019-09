LAFORTUNE, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Pierre Lafortune, à l'âge de 88 ans, le 28 août à Ville St-Laurent.Il est parti rejoindre sa fille Sylvie et laisse dans le deuil son épouse des 63 dernières années Marielle Drouin, son fils Luc, sa fille Catherine, son gendre Jacques Demers, son petit-fils Éric, son frère Paul et son épouse Lorna Wayne, ses soeurs Thérèse et Marguerite, ses belles-soeurs Madeleine Drouin et Odette Bouillé, plusieurs neveux et nièces ainsi que ses amis et anciens collègues d'Air Canada et de FlightSafety International.Pierre était généreux, professionnel et intègre, homme affectueux et chaleureux, nous garderons de lui le souvenir de son sens de l'humour et sa passion pour la musique. Pierre avait un engouement sans réserve à prendre le contrôle d'un avion par le biais du simulateur. Bien qu'il s'était tracé un plan de vol personnel, le destin a changé son trajet.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Les Jardins Urgel Bourgie, 3955 ch. Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurentle samedi 14 septembre de 13h à 16h, suivi d'une liturgie de la Parole.