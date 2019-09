DÉSORMEAUX, Cécile

(née Dubois)



À Longueuil, le 1er septembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Cécile Dubois, épouse de feu Monsieur Hector Désormeaux.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Micheline (André), Marguerite (Pierre), Henri (Diane), Hector (Nicole), Ginette (Claude) et Rolland (Nicole), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 septembre 2019 de 11h à 16h au complexe funéraire:Une célébration aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.