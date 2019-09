JAUNASSE, Jean-Claude



De Sainte-Adèle, le 4 septembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Claude Jaunasse.Il laisse dans le deuil ses filles, Marie-Christine (Mario), Gaël (Martin), Félixia (Dave); Nicolas (Hélène), ses petits-enfants Gabriel, Jean-Philippe, l'ange Maude, Lauranne J., Rémi J., Marius, Ève et Boubougne. Il manquera aussi à de nombreux parents et amis.Des dons à la Fondation Maude Gauthier seraient appréciés.explore/charities/?q=maude+gauthierIl sera exposé au:955 RUE GRIGNONSTE-ADÈLEle jeudi 12 septembre de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 16h30.La famille remercie de tout coeur le personnel du Pavillon des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Agathe pour leur grande écoute et leur sensibilité.