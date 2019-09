ROBIDOUX (née Drolet), Nicole



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 23 août 2019, est décédée à l'âge de 72 ans, Mme Nicole Drolet Robidoux, épouse de feu Serge Robidoux et mère de feu Benoit Robidoux.Elle laisse dans le deuil sa fille Mylène (Stéphane), sa petite-fille Félicia (Sarahbelle), son frère Denis, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 septembre 2019, de 13h30 à 17h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Charles-LeMoyne pour les bons soins prodigués.