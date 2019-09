SOUCY, Gérard



Au centre hospitalier Anna-Laberge, le 29 août 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Gérard Soucy, de Saint-Rémi, époux de Mme Claudette Monière.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères Rolland (Florence) et André (Suzanne) et sa soeur Denise (Yvan), ses neveux et nièces Natasha (Luc-Étienne), Nicolas et Alexandre, ses arrière-neveux et arrière-nièces Nathan, Mila et Evie ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire58, RUE PERRASSAINT-RÉMI, QC J0L 2L0Tel: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille recevra les condoléances au salon funéraire le samedi 14 septembre de 10h à 11h, suivi d'une cérémonie au même endroit.