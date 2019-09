DELISLE, Hélène (née Vaudry)



À Montréal, le 26 août 2019, est décédée à l'âge de 90 ans, Hélène Delisle (née Vaudry), épouse de feu Paul Delisle.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Diane, Robert (Chantal) et Manon (Michel), ses petits-enfants, Martin (Geneviève), Claudia, Marie-France et Stéphanie (Éric) et son arrière-petit-fils Jacob.Nos sincères remerciements et notre profonde gratitude au personnel des soins palliatifs du Pavillon Florence et Charles-Albert Poissant.La famille recevra les condoléances le jeudi 12 septembre 2019 de 10h à 12h à la Chapelle Notre-Dame-de-La-Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, Québec, H3V 1E7), suivra une cérémonie religieuse à 12h.Au lieu des fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.