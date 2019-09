PLANTE (ROBIDOUX), Lucille



À St-Eustache, le 30 août 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lucille Plante.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre (Sylvie), Ginette (Jean-Pierre), Normand (Danielle), Guylaine (John), feu Sylvain et Daniel (Isabelle), ses petits-enfants Julie, Stéphanie, Mylène, Patrick, Mélanie, Amélie, Charles-Olivier, Cindy, Brian, Yannick, Alexandre et Vanessa, ses arrière-petits-enfants, son frère René, feu Jacqueline et feu Jean, ses neveux et nièces, son compagnon Robert Crilly ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle samedi 14 septembre de 10h à 12h et de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sercan de St-Eustache.