7 bonnes raisons d’aller à Phoenix

PHOENIX, Arizona | En plein cœur du désert de Sonora, Phoenix, capitale de l’Arizona, jouit d’un climat désertique, sec, envié par de nombreux Québécois en manque de chaleur. Si l’été est parfois intenable, avec ses températures au-dessus de 40 degrés, les mois de novembre à avril sont le parfait moment pour visiter la sixième plus grande ville des États-Unis. Voici sept bonnes raisons d’y aller.

1. Relaxer dans l’un des luxueux resorts Photo courtoisie, Hortense des Dorides

Ce ne sont pas les hôtels/resorts qui manquent dans la grande région de Phoenix, baptisée la « vallée du soleil ». Une grande partie d’entre eux sont concentrés à Scottsdale, dans sa banlieue proche. On pense notamment au Fairmont Scottsdale Princess, un luxueux et immense resort avec restaurants primés et golf sur place, au Phoenician, resort sophistiqué de 645 chambres au pied du mont Camelback ou encore au Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa At Gainey Ranch, un hôtel résolument familial avec son parc aquatique. Pour chacun de ces hôtels, les piscines sont au cœur de l’offre, ainsi que le spa, pour que séjour rime vraiment avec relaxation.

2. Faire une randonnée au Mont Camelback

Le mont Camelback, qui doit son nom à sa ressemblance avec la bosse d’un chameau, culmine à 825 mètres d’altitude. Le sentier Cholla Trail n’est pas long en soi, avec seulement 3,2 kilomètres aller-retour, mais est classé difficile pour deux raisons. D’un, il est très abrupt, si bien qu’il faut utiliser ses mains pour gravir certains gros rochers. De deux, il peut y faire chaud, voire très chaud. Il vaut mieux donc partir tôt le matin et amener une grande quantité d’eau ! Vous voilà prévenu ! Les courageux randonneurs seront gratifiés d’une superbe vue panoramique sur Scottsdale et sur Phoenix.

3. Se promener au Desert Botanical Garden Photo courtoisie, Hortense des Dorides

Incontournable, le Jardin botanique du désert permet de se promener, via des sentiers, sur plus de 50 hectares de propriété colonisée par plus de 50 000 plantes, parmi de nombreux agaves et cactus, dont le fameux cactus Saguaro, natif du désert de Sonora. Ces majestueux cactus peuvent atteindre plus de 10 mètres de hauteur ! Le printemps est bien évidemment le moment parfait pour observer les cactus en fleurs ! À l’entrée du jardin se trouvent de magnifiques sculptures signées Dave Chihuly.

4. S’émouvoir au Heard Museum

Ce musée, fondé en 1929 par Dwight et Maie Bartlett Heard, collectionneurs d’art, donne la part belle à l’art, la culture et l’histoire amérindiens et autochtones. Plus de 40 000 objets sont exposés, à travers une douzaine de galeries. Une des expositions permanentes, celle retraçant les pensionnats autochtones, est particulièrement émouvante. Via de nombreux témoignages poignants, les visiteurs suivent le parcours d’élèves qui ont été arrachés à leurs familles, à partir de 1879.

5. Jouer au golf

Avec près de 200 parcours de golf dans sa grande région, Phoenix est le paradis des amoureux de la petite balle blanche. Nombre d’entre eux sont affiliés à un resort. On pense notamment au Phoenician Golf Club, au Gainey Ranch Golf Club, affilié au Hyatt Regency, ou encore au Fairmont Scottsdale Princess Golf Club. Tout en attendant leur tour, les joueurs peuvent profiter de vues spectaculaires sur les montagnes et le désert environnants.

6. Assister à une rencontre sportive

Avec les Coyotes de l’Arizona (LNH), les Suns de Phoenix (NBA), les Diamondbacks de l’Arizona (MLB) et les Cardinals de l’Arizona (NFL), la ville de Phoenix peut se targuer d’avoir une équipe des quatre sports collectifs les plus populaires en Amérique du Nord. Que ce soit pour aller voir une rencontre dans un aréna ou dans l’un des bars de la ville, les amateurs de sport trouveront leur bonheur ! La ville compte également la Phoenix International Raceway, pour le NASCAR et l’IndyCar.

7. S’envoler avec Hot Air Expeditions Photo courtoisie, Hortense des Dorides

Pour mieux appréhender l’immensité et la beauté du désert de Sonora, quoi de mieux qu’une envolée en montgolfière, tôt le matin, alors que le soleil se lève ? La compagnie Hot Air Expeditions offre aux visiteurs la possibilité de prendre place dans une montgolfière ornée d’un magnifique cactus Saguaro pour un vol d’une heure, calme et apaisant. S’ensuit un petit-déjeuner, avec vin mousseux et certificat d’envolée à la clé pour tout le monde !