RATTHÉ, Léo



À Laval le 29 août 2019, par une matinée ensoleillée, M. Léo Ratthé âgé de 85 ans et 3 jours, fils de feu Patrick Ratthé et feue Marie Ménard, a quitté cette terre pour rejoindre son épouse feue Yolande Simard.Il laisse dans le deuil une très belle famille: sa fille Claudette (feu Stéphane et feu Normand), ses fils Alain (Sophie) et Daniel (Denise), ses petites-filles Claude (Martin) et Hélène (Ludovic), Claudia, ses petits-fils Patrick (Claudiane), Alexandre, Julien, Simon, Benjamin, ainsi que ses arrière-petites-filles Arianne, Maëlle et Laurence, sans oublier William, Jasmine et Thomas qu'il affectionnait beaucoup.Sont également attristés de son départ ses frères Paul-Émile (Louise), René (Marthe) et Jean- Marie (Madeleine), ses belles-soeurs Simone (Alphonse) et Réjeanne (Yvon), ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. Il a été précédé dans la mort par ses frères Camille, Marcel et Roger et son grand ami René Deschênes.Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire:le samedi 14 septembre de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00 et le dimanche 15 septembre à compter de 9h00. Une cérémonie d'adieu sera célébrée sur place à 11h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Canadienne du Cancer.