PIQUETTE, Denyse

(née Laforest)



Au CHUM de Montréal, le 2 septembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Denyse Piquette, épouse bien-aimée de M. Claude Piquette.Elle laisse dans le deuil son fils Denis (Lyne Arsenault), sa fille Suzanne, ses petits-enfants: Valérie (Steeve Roy), Patrick (Katya Mercier), Maryanne (Nicolas Favreau), Gillyanne (Francis Aird) et Carolann, ses arrière-petits-enfants: Florence, Thomas, William et Emy-Ann, son frère Marcel, son amie de toujours Alma, sa précieuse amie des 33 dernières années Denise Bruneau (Robert) et Louise (Jean-Paul) ainsi que de très nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la:le mercredi 11 septembre de 10h30 à 14h. Les funérailles suivront dès 14h, en la chapelle de la résidence funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose en plaques.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour les bons soins prodigués avec amour et dévouement.