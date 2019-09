THERRIAULT

Père Maurice, s.m.m.



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès du Père Maurice Therriault, montfortain, 89 ans, survenu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, le 3 septembre 2019.Il est ordonné prêtre, en la cathédrale d'Ottawa, le 25 février 1956. Professeur au petit séminaire de Papineauville de 1956 à 1972 et à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau jusqu'en 1979. Ensuite il réside à la maison Reine-des-Coeurs de Drummondville jusqu'à sa fermeture en 2016. Il résidait à la résidence du Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs de Montréal.Il était le frère de Thérese, c.n.d., feu Jeannine c.n.d. et feu Carmen c.n.d.La famille et ses confrères recevront les condoléances à la salle de pastorale du Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs (3800, rue Bossuet, Montréal, H1M 2M2), le mercredi 11 septembre dès 12h. Les funérailles suivront à 13h30. La mise en terre aura lieu au Cimetière Le Repos Saint-François d'Assise vers 15h.