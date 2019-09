VALLÉE, Rolland



Le 30 août 2019, est décédé à l'âge de 82 ans, M. Rolland Vallée, époux de Mme Alice Grand'Maison.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Maryse et Isabelle, ses petits-enfants Anthony, Alice et Lilly, ses soeurs Brigitte, Florence (Raymond) et Jeannette (Pierre), son frère Constant (Nicole) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 septembre 2019 de 9h30 à 15h à laUne cérémonie suivra à 15h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.