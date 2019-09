BOURQUE, Edwin



À Laval, le jeudi 1er août 2019, est décédé Edwin Bourque, époux de feu Mme Flore Poirier Bourque.Il laisse dans le deuil ses enfants Rénelle (Jacques), Linda et Charles-Léon (Danielle), ses petits-enfants Olivier, Guillaume et Caroline, ses arrière-petits-enfants Katherine et Mickael, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice arrière du complexe):le samedi 14 septembre de 14h à 17h et de 19 à 21h, ainsi que dès 12h le lendemain matin. Une cérémonie commémorative sera célébrée en la chapelle du mausolée le dimanche 15 septembre à 15h.Un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié.