QUEVILLON, André



À Oka, le samedi 31 août 2019, est décédé Monsieur André Quevillon, à l'âge de 85 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Quevillon née Lanthier, ses enfants Daniel (Luce) et Richard, ses frères René (feu Elisabeth) et Pierre (Marguerite), ses neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances aux:156, RUE NOTRE-DAMEOKA, QC J0N 1E0Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle vendredi 13 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 14 septembre 2019 de 9h à 10h.Une cérémonie aura lieu le samedi à 11h en l'église de l'Annonciation d'Oka (181 rue des Anges, Oka, J0N 1E0), suivie de l'inhumation au cimetière d'Oka.