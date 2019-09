Affronter l’ouragan

Bianca Andreescu va jouer à 4 h cet après-midi. Elle est extraordinaire. Fille d’immigrants roumains, elle a de la Nadia Comaneci, du Lucian Bute et de la Simona Halep en elle. Du chien et de la volonté.

Mais contre Serena Williams, ça va être plus qu’un match de tennis. La foule de New York est déjà explosive et mal élevée. Même au tennis.