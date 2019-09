Au festival du film de Toronto, Susan Sarandon s’en prend aux Oscars

Toronto | L’actrice américaine Susan Sarandon, venue promouvoir son dernier film au festival de Toronto, en a profité pour écorcher les Oscars, dont les récompenses s’achètent désormais plus qu’elles ne se méritent selon elle.

«Il n’y avait pas besoin de dépenser d’argent lorsque j’ai été sélectionnée à cinq reprises et j’ai gagné une fois», a déclaré celle qui a été oscarisée pour son rôle de bonne soeur dans La Dernière marche (1995).

«Ça n’arriverait plus aujourd’hui», a-t-elle ajouté, dénonçant les campagnes de lobbying souvent menées pendant des mois avant l’attribution des célèbres statuettes dorées.

Susan Sarandon, qui joue dans The Death and Life of John F. Donovan, le premier film américain du cinéaste québécois Xavier Dolan, s’exprimait vendredi au deuxième jour du TIFF (Toronto International Film Festival), le plus grand festival de cinéma d’Amérique du Nord, qui doit se poursuivre jusqu’au 15 septembre.

Le film Blackbird , dans lequel elle campe une mère malade en phase terminale souhaitant mettre fin à ses jours, y a été projeté en avant-première.

L’actrice de 72 ans a estimé qu’elle avait peu de chances de décrocher un nouvel Oscar pour ce rôle, faute de moyens pour «rivaliser avec certains des films défendus par les Harvey Weinstein de ce monde».

L’ancien producteur tout-puissant, au coeur d’un scandale emblématique du mouvement #MeToo, avait conduit plusieurs de ses films à la gloire avant d’être accusé de multiples agressions sexuelles.

Le TIFF s’est avéré être ces dernières années un tremplin pour les Oscars en récompensant notamment La Forme de l’eau et Green Book, qui ont obtenu quelques mois plus tard la statuette du meilleur film.