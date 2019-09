POULIN, Paul-Aimé



À Montréal, le dimanche 1er septembre 2019 est décédé, à l'âge de 82 ans, Paul-Aimé Poulin, conjoint de Nicole Hébert.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Daniel et Donald, son petit-fils Cédric, ainsi que les enfants de sa conjointe Caroline, Hugo et sa petite-fille Ellie-Anne, sa soeur Rose-Ange, son frère Gilles ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 14 septembre 2019 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.