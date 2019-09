CARRIÈRE, Jeannine



À Montréal, le 3 septembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Jeannine Carrière, épouse de feu Maurice Beauchamp.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (Jean-Pierre), Suzanne (feu Maurice) et Michel, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères Noël, Alfred, Léopold, sa soeur Pierrette ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée Saint-Martin, édifice à l'arrière du complexele mercredi 11 septembre 2019 de 13h à 14h30, suivi d'une liturgie de la Parole à 14h30.La famille tient à remercier la direction et le personnel du Manoir St-Joseph.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.