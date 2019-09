YOURKOVA, Anna Pavlovna



À Montréal, le 28 août 2019, à l'âge de 51 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, Mme Anna Pavlovna Yourkova, fille de feu Pavel Yourkova et de feu Nina Gousiva.Elle laisse dans le deuil ses enfants Salim (France Pedneault) et Lidya Bentriou, leur père, Abdelhak Bentriou, et sa petite-fille Leïla.Native de Moscou, Anna est arrivée à Montréal au début des années 90. Elle s'est liée d'amitié avec de nombreuses personnes, qu'elle laisse également dans le deuil.La famille recevra les condoléances le samedi 14 septembre à compter de 9h30 à la chapelle Notre-Dame de La Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges au 4601 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal. Une cérémonie en sa mémoire suivra à 11h en la chapelle.Plutôt que des fleurs, ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation québécoise du cancer ou à la Fondation de l'Hôpital général juif de Montréal.