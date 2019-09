Bissonnette a facilement menti pour obtenir ses 6 armes à feu

À l’aide de documents et de témoignages recueillis dans la famille et chez les professionnels entourant le tueur de masse Alexandre Bissonnette, notre Bureau d’enquête a retracé le parcours d’un individu déséquilibré qui a trop facilement déjoué le système canadien de contrôle des armes à feu pour commettre l’irréparable.

Au Programme canadien des armes à feu, on confirme qu’il incombe aux demandeurs de permis de déclarer au contrôleur des armes à feu (CAF) tout antécédent de troubles mentaux. On se fie donc à la bonne foi des demandeurs.

Notre Bureau d’enquête s’est longuement entretenu avec les parents du tueur et plusieurs spécialistes qui ont évalué son cas. Grâce à du matériel inédit, nous présentons le récit de ce banlieusard malade, intimidé à l’enfance et à l’adolescence, qui est devenu un fanatique des armes et des tueries motivées par la haine.

« Maintenant, on a accès à la médication d’un tiers. Si on voit qu’un patient a un antidépresseur, est-ce qu’il pourrait effectivement y avoir une enquête et demander une évaluation psychiatrique ? », exprime Marie-Frédérique Allard, qui a évalué Alexandre Bissonnette.

Celle-ci estime que les psychiatres et les médecins de famille devraient se positionner sur la question des troubles mentaux et du « privilège » d’acquérir une arme à feu, surtout celles à autorisation restreinte comme les pistolets.

La Sûreté du Québec mentionne que les informations accumulées pour analyser les dossiers sont étudiées globalement, et non de façon discriminatoire.

Alexandre Bissonnette n’a eu qu’à cocher non à la sixième question (ci-dessous) du formulaire de possession et d’acquisition d’armes à feu pour obtenir le droit d’acheter ses armes. Personne n’a ensuite vérifié si sa réponse était vraie ou non, alors qu’elle était fausse. Pour obtenir ensuite le droit d’acheter ses deux pistolets, il ne lui a suffi que de compléter deux formations rapides et de s’inscrire à un centre de tir.