PARADIS, Annette



De Sainte-Adèle, le 26 août 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Annette Paradis, épouse de feu Rosaire Charette.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Normand (Claudette), Ginette (Robert), Pierre, Yvan (Nicole), Dominique (Richard), Suzanne, ses 9 petits-enfants, ses 12 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 septembre 2019 dès 11h à l'église St-Joseph de Mont-Rolland (2980 rue Lafontaine, Sainte-Adèle, QC, J8B 1G1). Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h30, suivies de l'inhumation au cimetière de Mont-Rolland.