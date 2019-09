LUSSIER, Pauline



Suite à un difficile combat contre le cancer, le 1er septembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Pauline Lussier, épouse de M. Gaétan Viau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Josée et André, ses petits-enfants David, Marie-Joëlle, Justine, Jacob et Juliette, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 septembre 2019 dès midi en l'église Sainte-Famille (560, boul. Marie-Victorin, Boucherville), suivi des funérailles à 13h, et de là, au Cimetière de Boucherville.Gaétan, Josée et André tiennent à remercier chaleureusement le personnel des soins du 6N de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Prière de ne pas envoyer de fleurs, un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs La Source Bleue ou à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Pauline Lussier.