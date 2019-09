LABBÉ, Léandre



Le 1er septembre, à l'âge de 88 ans est décédé Léandre Labbé, époux de Magella Paradis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils, ses frères et soeurs ainsi que leurs conjoints, ses neveux et nièces en plus de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 septembre à 11h30 à l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (5811, Auteuil, Brossard, J4Z 1M9), suivi des funérailles dès 13h.LA MAISON DARCHE450-463-1900