Crozes de Combier: Garrrrrroche-toi!

Chaque année c’est la même chose: je tombe des nues devant la beauté de cette syrah!

J’ai encensé pratiquement tous les millésimes depuis que j’écris sur le vin. Pas une fois je n’ai eu le début du commencement de l’ombre d’une déception. Le gars, Laurent Combier, fait un travail de fou pour sortir un vin qui est à la fois aussi profond, détaillé, sensuel et doté d’une buvabilité contagieuse. Son domaine fait une trentaine d’hectares de vignes majoritairement situées sur Crozes-Hermitage. Le 2017 est tout en finesse, en fruit et en pureté. On devine facilement les parfums de violette, de poivre et de graphite. Matière nourrie, des tanins d’une grande finesse, une acidité vive et une longueur surprenante. Un vin qui n’a rien à envier à un bon côte-rôtie ou à un hermitage de qualité, le tout pour une fraction du prix. Le plus beau, c’est qu’encore une fois, le vin n’a pas pris une ride durant les quatre jours qu’il a passés sur mon comptoir avec pour seule protection son bouchon de liège. Autrement dit, garrrrrrrrrrrrochez-vous! Il en reste déjà peu dans le réseau de la SAQ.

Laurent Combier, Crozes-Hermitage 2017

30,50 $ - Code SAQ 11895065 – 12,5 % - 2,9 g/l – Production bio

★★★★ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.