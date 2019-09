GENDRON, Claude



À Laval, le 15 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Claude Gendron, époux de Mme Francine Laplante.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Marie-Andrée Le Guerrier), Stéphane (Sylvie Lanctôt), Brigitte (Benoît Giroux), ses petits-enfants, Louis-Maxime, Marc-Antoine, Olivier, Francis, David, Sophie, Roxane, son frère, Rodrigue (Diane), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 13 septembre 2019 de 14h30 à 18h00 à la :Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 18h00 en la chapelle de la résidence funéraire.