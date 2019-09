D’employé étranger à fermier

« On m’a un jour montré un document sur lequel on disait qu’on cherchait des travailleurs au Canada. Je posais des briques de 7 heures le matin à 7 heures le soir pour 150 pesos par jour (moins de 4 $ au taux de change actuel) », raconte celui qui faisait vivre sa femme et leurs quatre enfants.

Permis de travail temporaire en poche, M. Tellez Jimenez est arrivé au Québec en 2004. « À 6,75 $ de l’heure, c’était le paradis par rapport au peso mexicain ! On travaillait huit mois ici et on sortait riche », s’exclame-t-il encore aujourd’hui.

Le couple se marie en 2008. Les deux plus vieux garçons de M. Tellez Jimenez, âgés alors de 15 et 16 ans, viennent les rejoindre à l’île d’Orléans, chez les parents de Mme Paradis.

« J’ai eu des questions au début sur notre relation. Pas du fait qu’il était mexicain. Mais parce qu’il avait déjà des enfants et qu’il était un peu plus vieux que moi. Mes parents sont très ouverts. »

Leur projet prend forme à Cap-Santé où l’Arc-en-Ciel du Paradis voit le jour en 2010. « On a vu des fermes à l’île d’Orléans à 500 000 et 1 million $. C’était trop cher pour nous. Je ne connaissais pas du tout la région de Portneuf avant, mais le rapport qualité/prix y était vraiment meilleur », rappelle Mme Paradis.

Les deux plus vieux de M. Jimenez sont installés à Québec où ils travaillent. « Ils parlent très bien français. Ils nous aident encore la fin de semaine sur la ferme. On leur passe une pioche ! », dit en rigolant Mme Paradis.

Des débuts tout sauf faciles

Sandra Paradis et son conjoint ont littéralement travaillé la terre à la main pour faire de leur ferme ce qu’elle est aujourd’hui.

« La terre était plantée en épinettes et en sapins. On s’est débarrassé de 18 000 petits plants. Il y avait des champs sans irrigation qu’on appelait la piscine à vagues. C’était moins cher que les fermes à l’île, mais il y a eu beaucoup d’ouvrage ! Sans mes parents, on n’y serait pas arrivé », dit celle dont le père a commencé par tendre des cordes pour créer des rangs droits.

« Le tracteur ne fonctionnait pas (il a rendu l’âme au bout d’une semaine !), le semoir non plus. On a fini par planter le maïs à la main », se remémore M. Tellez-Jimenez, qui a semé avec son beau-père 25 000 grains de maïs ce printemps-là.

L’apprentissage

« La première année, on a planté deux ou trois fois plus que ce qu’on a pu vendre, poursuit-il. On a vendu 1000 poireaux sur les 5000 plantés ! On apprend de nos erreurs. »

« Au début une affiche invitait les clients à klaxonner et quelqu’un descendait du champ pour leur répondre. On courait les campings et on avait un kiosque sur la route 138. On essayait de vendre comme on pouvait. Mais c’est devenu compliqué pour la main-d’œuvre. Depuis deux ans nous ne vendons qu’à la ferme et au marché de Deschambault en plus de proposer l’autocueillette », précise Mme Paradis.

Heureusement, l’expérimentation conduit aussi à des découvertes. « Une année, il nous est resté beaucoup de carottes et de betteraves. On a ouvert ces légumes à l’autocueillette et ça a pogné. On veut développer ce côté encore davantage », dit-elle.

Contrairement à la plupart des entreprises de ce secteur, l’Arc-en-ciel du Paradis produit autant des petits fruits que des légumes.

À dimension humaine

Outre la famille, l’entreprise emploie aujourd’hui deux salariés à temps plein, incluant le fils de M. Tellez Jimenez, et des cueilleurs payés au rendement. « On veut demeurer à une échelle familiale et que les clients nous connaissent », insiste la copropriétaire.

Son père, Pierre, qui avait été entrepreneur en menuiserie, a bénévolement retapé la grange en 2015. « On nous avait conseillé de la détruire pour la reconstruire et que ça allait coûter moins cher, mais on voulait garder le côté champêtre », insiste-t-elle.

Elle reconnaît que des moments de découragement il y en a eu. « Mon père était bon pour nous motiver. »