BRADLEY, Jacques



À Coteau-du-Lac, le lundi 2 septembre 2019 est décédé, à l'âge de 80 ans, Jacques Bradley, époux de feu Denise Brassard.Il laisse dans le deuil ses enfants Christine et Frédéric (sa conjointe Joan), ses petits-enfants Darren et Félix ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 22 septembre 2019 de 9h à 13h.Une cérémonie commémorative aura lieu ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.