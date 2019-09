QUINTAL, Aimé



À l'Hôpital Pierre Le Gardeur, le 17 août 2019, est décédé Aimé Quintal, fils de feu Ernest Quintal et de feu Rosa Dufort.Il laisse dans le deuil sa conjointe Danielle Roch, son fils Dominic Roch (Marie-Eve Aubut). Il était le père de Richard, Jocelyne (Serge Lavoie), Vincent et de feu Jeanne, le grand-père de Steve, Maeva et Xavier. Il était le frère de Denis (feu Thérèse Décarie), Marcelle (feu Julien Hamel) et Claire (feu Claude Senécal). Prédécédé de neuf frères, il laisse deux belles-soeurs Fleurette Dagenais (feu Camille), Paulette Venne (feu Paul-Émile); aussi une soixantaine de neveux et nièces et ses confrères du Collège de l'Assomption 112 et HEC 55.Selon les volontés du défunt, une cérémonie privée a déjà eu lieu. Les funérailles seront célébrées le vendredi 13 septembre 2019 à 10h en l'église Saints-Simon-et-Jude de Charlemagne. Le temps qui précédera la messe, en sera un de silence, de recueillement, de prières.Surtout pas de fleurs, à moins que ce soient des fleurs sauvages que vous aurez vous-même cueillies. Un don à la paroisse Saints-Simon-et-Jude, à la Maison Adhémar-Dion ou à l'Hôpital Pierre Le Gardeur serait un bon choix.