Erik Karlsson en pleine forme pour la nouvelle saison

Après avoir subi une intervention chirurgicale à l’aine à la fin du mois de mai, le défenseur Erik Karlsson est persuadé qu’il sera au meilleur de sa forme cette saison avec les Sharks de San Jose.

«Honnêtement, le rétablissement va plus vite que je l’anticipais. Mais je vais quand même respecter les délais prévus par les médecins pour que ça puisse bien guérir», a indiqué le défenseur de 29 ans au site The Athletic plus tôt cette semaine.

«Présentement c’est comme si c’était revenu à la normale. Alors ça ne devrait plus être un problème», a poursuivi le joueur suédois.

Karlsson s’était blessé à l’aine le 16 janvier dans un match contre les Coyotes, en Arizona. La situation s’était aggravée à son retour au jeu, au mois de février. Il avait préféré terminer la saison avant de passer sous le bistouri pour régler le problème.

Le défenseur a tout de même réussi à conclure la campagne avec 45 points en 53 matchs. Lors des séries éliminatoires, où les Sharks ont été défaits en finale de l’Association de l’Ouest par les Blues de St. Louis, il a récolté 16 points en 19 rencontres.

Aucune inquiétude

Karlsson, qui a signé un contrat de huit ans pour 92 millions $ avec les Sharks en juin dernier, n’a pas été épargné par les blessures ces dernières années. L’ancien capitaine des Sénateurs d’Ottawa avait subi une lacération du tendon d’Achille en 2013 et une blessure à un pied qui avait requis une opération en 2017.

«C’est la première fois que j’ai des problèmes à l’aine. Je ne sais pas ce qui s’est produit (...) Mais ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète», a dit le vainqueur du trophée Norris en 2012 et 2015.

Acquis par les Sharks à l’automne 2018, Karlsson entamera sa 11e campagne dans la Ligue nationale de hockey.