Ethan Allen déménage

LA MAISON DÉPLACÉE

Cette maison de ferme a eu un destin hors du commun ! Bâtie à Longue-Pointe vers 1740 par le cultivateur Pierre-Joseph Picard, elle demeure dans les mains de cette famille jusqu’en 1801. Elle aurait été, en 1775, le site de la capture d’un révolutionnaire américain, Ethan Allen. Le site original où elle a été construite se trouve au 5230, rue Notre-Dame Est. Or, le secteur se développe au début du XXe siècle et dans les années 1930, c’est la compagnie Canadian General Transit qui est propriétaire du terrain. Pour éviter de démolir la maison, on propose de la céder à la ville... à condition qu’elle soit déménagée ! C’est donc ce qui se produit le 8 juin 1970, où elle est relocalisée rue Mercier, près de la rue Notre-Dame, dans un parc près du fleuve, aujourd’hui connu sous le nom de Promenade-Bellerive.

ETHAN ALLEN CONTRE GUY CARLETON

Sur cette gravure, le gouverneur Guy Carleton passe en revue des troupes anglaises rassemblées sur la place d’Armes en 1775. L’église, à l’arrière-plan, sera remplacée par la basilique que nous connaissons, mais pour l’instant, c’est l’église paroissiale Notre-Dame, érigée en 1683, que voient les soldats de Carleton. Ils se mettent en marche pour capturer Ethan Allen, héros de la révolution américaine. En septembre 1775, au début de la révolte des Treize Colonies, les Américains veulent convaincre les gens de la « Province of Quebec » de se joindre à leur révolution. Allen fait partie du détachement du général Montgomery qui doit prendre Montréal. Il se lance à l’assaut de Longue-Pointe avec une trentaine de miliciens. Alertés, les Anglais matent la troupe d’Allen devant la maison des Picard. Cela n’arrêtera pas Montgomery cependant. Les Américains prennent Montréal deux mois plus tard et la garderont jusqu’en 1776.

STEINBERG MODERNE !

Dans le Québec des années 1970 et 1980, « faire son Steinberg » était synonyme de faire les courses. Quand Ida Steinberg fonde sa petite épicerie en 1917 sur le boulevard Saint-Laurent, elle ne sait pas encore que ses fils en feront un fleuron de son industrie. Dès les années 1930, Steinberg avait adapté au Québec le concept de supermarché. On ne fait plus ses courses comme avant, et de moins en moins de gens sont agriculteurs. Avant, il fallait aller chez le fruitier, chez le boulanger, chez l’épicier... Progressivement, on prend désormais l’habitude d’aller dans un immense supermarché où l’on peut trouver de tout. C’est si pratique ! L’épicerie moderne était née. Néanmoins, malgré des décennies de succès, l’entreprise est démantelée en 1992. Par la suite, la plupart des succursales sont rachetées par des concurrents comme Provigo ou Metro.