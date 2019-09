MORROW, Monique



À Montréal, le 5 septembre 2019 est décédée Mme Monique Morrow, à l'âge de 88 ans, épouse en premières noces de feu Jean-Guy Pelletier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Christiane), Johanne, Sylvain (Anne-Marie), Daniel (Lou) et Claude (Francine), ses petits-enfants Carl, Maxime, Karine, Francis, Benoît, Olivier, Marie-Ève, Alexandre (Viktoria) et Catherine, ses arrière-petits-enfants Ophélie et William, sa soeur Jacqueline et son frère André, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 septembre 2019 de 10h à 16h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Berthiaume-du-Tremblay.