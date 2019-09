ROBERT, Marie-Claire



De Bois-des-Filion, le mercredi 28 août 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Claire Robert, épouse de feu M. François Laliberté.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Jocelyne) et Christiane (Guy), ses petits-enfants : Manon, Marie-Josée, Karine, Jean-François, Fannie et Frédéric, ses arrière-petits-enfants, sa soeur et son frère Juliette et Jacques, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈREle samedi 14 septembre 2019 de 12h à 15h. Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Maurice de Bois-des-Filion (388, Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion) à 15h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.