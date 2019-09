LAURIN, Marc



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Marc Laurin, époux bien-aimé de Lise Goudreau. Cet homme de coeur, fils de feu Mary Morin et feu Éloi Laurin, a été l'âme du Bar de L'Ô de Charlemagne pendant 42 ans. Il est mort paisiblement à Repentigny, le 31 août 2019, à l'âge de 89 ans.Outre son épouse adorée, il laisse dans le deuil ses enfants Laurette (Bernardino), Danielle (Sylvain), Jean-Marc, Dominique (Hilario) et Yvan (Nathalie); ses petits-enfants Maxime, Camille, Ève Michèle, Mikaël et Alexandre; ses arrière-petites-filles Raphaëlle, Marguerite, Frédérique; ses soeurs Gabrielle, Laurette (Raymond), Lucie (Michel), Renée, et son frère Pierre (Louise); ses belles-soeurs Françoise, Francine et son beau-frère Claude; une soixantaine de neveux et nièces; plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 13 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h au complexe funéraireLes funérailles auront lieu à l'église de Charlemagne, le samedi 14 septembre, à 11h.